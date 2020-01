In Libia si continua a combattere anche dopo la conferenza di Berlino (Di martedì 21 gennaio 2020) Tregua ed embargo sulle armi: sono stati questi gli elementi principali su cui, all’indomani della conferenza di Berlino, si è fondato quel “cauto ottimismo” diffusosi soprattutto all’interno delle cancellerie europee. Eppure, anche su questi punti la fiducia sul proseguo del percorso per la stabilizzazione della Libia inaugurato nella capitale tedesca non appare molto fondato. Per fermare il flusso di armi difronte le coste del paese nordafricano l’Ue sta pensando di ridare vita ad una missione, quale quella denominata Sophia, che ha già fallito in passato e che negli ultimi anni è stata accantonata. La tregua di cui si parla nel documento e per monitorare la quale dovrebbe sorgere una commissione militare, sul campo non c’è. O comunque non è totale, come per adesso si potrebbe credere. A Tripoli si continua a combattere Il cessate il fuoco ... it.insideover

