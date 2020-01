Il Giornale: le multe della Lazio ai tifosi dimostrano che allo stadio non esistono sconosciuti (Di martedì 21 gennaio 2020) Su Il Giornale, Roberto Perrone scrive del caso Lotito. Il presidente della Lazio ha multato i tifosi che si sono resi responsabili di saluti nazisti in occasione di Lazio-Rennes di Europa League. Scrive Perrone: “Può piacere o non piacere, si può sorridere oppure ci si può scandalizzare per le sue gaffe, si può accettare o meno che sia il padrone del calcio italiano, ma Claudio Lotito nei rapporti con i tifosi, soprattutto con quelli più accesi (eufemismo), ha fatto più di tutti i suoi colleghi messi insieme”. Il presidente della Lazio non ha guardato in faccia a nessuno. Nonostante le minacce e le contestazioni è andato dritto per la sua strada. C’è una cosa molto importante che insegna questa storia, scrive. “Negli stadi italiani non esistono “sconosciuti”. Tutti (e per tutti intendiamo club, lega, federazione, forze dell’ordine) hanno ormai i mezzi a ... ilnapolista

napolista : Il Giornale: le multe della Lazio ai tifosi dimostrano che allo stadio non esistono sconosciuti Esistono i mezzi pe… - napolista : Il Giornale: Gattuso ha impiegato un mese per arrivare alle conclusioni di Ancelotti “De Laurentiis si è pentito a… - Stocca64 : RT @Stocca64: UN #RICHIAMO PER #IMMIGRATI. Le prossime mosse #Pd sulla gestione di #flussimigratori #PortiAperti, meno multe alle #ong e pi… -