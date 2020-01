Il digiuno di Matteo Salvini e lo scherno a Lilli Gruber (Di martedì 21 gennaio 2020) Il digiuno di Matteo Salvini, una protesta che coinvolge 5mila italiani. Una chiamata, quella del leader del Carroccio, arrivata via Facebook e lanciata per protestare contro le imputazioni del caso Gregoretti. Il digiuno di Matteo Salvini Sul caso Gregoretti si è arrivati al digiuno. In piena corsa elettorale, il leader della Lega Matteo Salvini ha lanciato l’iniziativa lunedì 20 gennaio attraverso una diretta Facebook: una mossa al pari di quella delle Sardine sul flash mob al Papeete, studiata a tavolino e nata per protestare contro le imputazioni di cui verrà chiamato a rispondere il 17 febbraio prossimo a Palazzo Madama. Un processo chiamato e voluto, che Salvini affronta lanciando questa “salutare iniziativa”. Poiché a ben leggere tra le sue parole, o meglio ad ascoltare la diretta, di mezzo c’è anche la forma fisica: “Vi ringrazio. Sono quasi cinquemila gli ... notizie

fattoquotidiano : LA COMICA FINALE Alle cinque della sera c’è tempo per un’ultima trovata. La Lega si mette a raccogliere le adesioni… - LegaSalvini : LA LEGA LANCIA IL GIORNO DI DIGIUNO PER MATTEO SALVINI: 'DIFENDE LA PATRIA, RISCHIA LA GALERA' ??ADERISCI A… - paolorm2012 : RT @fattoquotidiano: LA COMICA FINALE Alle cinque della sera c’è tempo per un’ultima trovata. La Lega si mette a raccogliere le adesioni al… -