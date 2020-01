Iincendio in edificio in legno per migranti, 11 morti (Di martedì 21 gennaio 2020) Undici persone sono morte nell'incendio di un edificio in legno che ospita dei lavoratori migranti nella regione di Tomsk, nella Siberia occidentale, in Russia: lo hanno annunciato le autorità locali. Secondo l'ufficio regionale del ministero russo delle Situazioni di emergenza, l'incendio è divampato alle 4 ora locale, nella notte italiana, ed ha distrutto completamente l'edificio di 200 metri quadrati. "Sono stati trovati i corpi di undici persone", ha affermato il ministero in una nota citata dall'Afp. Nell'edificio abitavano dei lavoratori uzbeki. Secondo le prime informazioni due persone sarebbero riuscite a salvarsi dalle fiamme. ilfogliettone

