Eternals: le foto dal set confermano una relazione sentimentale per l'eroe di Kit Harington (Di martedì 21 gennaio 2020) le nuove foto dal set di Eternals confermerebbero la relazione sentimentale tra il personaggio di Kit Harington, Black Knight, e quello di Gemma Chan, Sersi. Le nuove foto dal set di Eternals confermerebbero la relazione sentimentale tra il personaggio interpretato da Kit Harington e quello di Gemma Chan. Le riprese del nuovo cinecomic del Marvel Cinematic Universe sono attualmente in corso e dal set arrivano nuove rivelazioni. La regista Chloé Zhao ha assemblato un cast all-star per il suo Eternals che vede la presenza, tra gli altri, di Angelina Jolie e Salma Hayek. Al centro della storia un gruppo di esseri genericamente modificati in una storia che abbraccia migliaia di anni, come conferma la nuova sinossi di Eternals. A quanto visto finora, uno dei ruolo ... movieplayer

