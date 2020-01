Chiara Ferragni mostra la lingua: il web si scatena (Di martedì 21 gennaio 2020) Questo articolo Chiara Ferragni mostra la lingua: il web si scatena è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Chiara Ferragni chiede consiglio ai suoi follower e mostra la lingua su Instagram: nei commenti si scatenano gli haters. La lingua di fuori fa tanto fine anni Novanta e primi anni Duemila ma anche i look della nuova collezione dell’Imprenditrice digitale strizzano l’occhio al passato. I suo i follower non apprezzano e si scatenano nei … youmovies

laretta_cip : Ho visto il documentario di Chiara Ferragni, mossa da curiosità. Non dico che mi sia piaciuto, perché mi è sembrato… - PorroVlex : perché è il social del futuro noi siamo come chiara ferragni con insta - driger__ : RT @driger__: Chiara Ferragni sto arrivando. A parte gli scherzi se ti va di seguirmi parlare o perdere tempo, questo è il mio Instagram.… -