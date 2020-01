Canberra devastata da "bombe" di grandine: video meteo impressionante (Di martedì 21 gennaio 2020) V1 L'Australia sta passando da una catastrofe all'altra. Non ancora del tutto terminata l'emergenza incendi, le condizioni meteo sono brutalmente mutate in alcuni Stati come ad esempio il Queensland, il Nuovo Galle del Sud e la stessa area della Capitale. Su Canberra, appunto, ad inizio settimana si è abbattuta una grandinata a dir poco devastante. Vere e proprie bombe di grandine che hanno provocato danni ingentissimi. Ecco alcune delle riprese più significative. meteogiornale

Canberra devastata Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Canberra devastata