Australian Open 2020: esordio ok per Rafael Nadal, sconfitto in tre set il boliviano Hugo Dellien (Di martedì 21 gennaio 2020) Buona la prima per Rafael Nadal agli Australian Open 2020. Come ampiamente preventivabile alla vigilia, lo spagnolo si sbarazza in tre set del boliviano Hugo Dellien e accede al secondo turno, dove affronterà il vincente della sfida tra l’argentino Federico Delbonis e il portoghese Joao Sousa. Il match della Rod Laver Arena dura due ore e quattro minuti, al termine dei quali Nadal si impone per 6-2 6-3 6-0. Il primo set è decisamente più laborioso di quanto non dica il punteggio finale. Il leader della classifica mondiale impiega infatti ben cinquantadue minuti per piegare la resistenza del boliviano e portare a casa il primo atto del match, dimostrandosi estremamente cinico e facendo valere la diversa caratura per vincere gli scambi nei momenti cruciali. Nadal piazza il break già nel secondo game, riesce ad annullare due immediate chance di parità nel proprio turno di servizio e ... oasport

