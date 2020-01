Vigorito-Letizia, siparietto e risate: “Prima riuscivi a correre sette ore…” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Testimonianze di spessore nell’ambito dell’inaugurazione del club Gens Samnites. A prendere la parola nella sala convegni dell’Hotel Traiano di Benevento sono stati anche il parroco di Scampia, Don Aniello Manganiello, e il terzino del Benevento Gaetano Letizia, originario proprio del quartiere partenopeo spesso al centro di fatti di cronaca nera. Don Aniello ha portato alla luce le opere fatte per i ragazzi del posto, della riqualificazione di due campi da calcio e di un movimento sportivo in continua espansione che sta contribuendo a dare nuovi sbocchi a ragazzi altrimenti destinati alla strada: “Un tempo i campi erano in terra battuta, Gaetano Letizia lo ricorderà bene. Vista la presenza di tanti ragazzi in campo, il quantitativo di polvere sollevata era alto, così decisi di dare vita a una raccolta fondi in ... anteprima24

Vigorito Letizia Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Vigorito Letizia