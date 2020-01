Umberto Tozzi, trovata senza vita l’ex moglie (Di lunedì 20 gennaio 2020) Non si avevano sue notizie dalle festività natalizie, poi venerdì 17 gennaio è stata trovata morta nella sua casa di Udine la 63enne Serafina Scialò, ex moglie di Umberto Tozzi. Erano stati sposati dal 1979 al 1984 e avevano avuto un figlio. A riportare la notizia è Il Messaggero Veneto di Udine. La donna lavorava presso un istituto cittadino come collaboratrice scolastica e i suoi colleghi preoccupati per non averla vista rientrare al lavoro al termine delle pausa di Natale hanno segnalato il fatto ai carabinieri, i quali con i vigili del fuoco sono quindi intervenuti nell’appartamento e scoperto il cadavere. Probabilmente un malore la causa della morte ma sarà l’indagine a stabilirlo con certezza. tvzap.kataweb

