Texas,sparatoria in bar: 2 morti,feriti

E' di due morti e cinque feriti il bilancio di una sparatoria in un bar di San Antonio, in Texas. Secondo quanto riportano i media locali, gli spari sono avvenuti nel corso di un concerto quando due diversi gruppi di persone hanno iniziato a litigare e qualcuno ha estratto la pistola e sparato.(Di lunedì 20 gennaio 2020)

