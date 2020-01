Sei incognite sulla strada del rivale di Trump (Di lunedì 20 gennaio 2020) Mentre si avvicinano le primarie delle presidenziali Usa 2020, persistono una serie di incognite che permettono di formulare solo alcune ipotesi in relazione a chi sarà scelto come candidato democratico. La prima incognita riguarda il candidato democratico. Secondo i sondaggi nazionali più accreditati, i candidati di prima linea oggi sono 4+1: Joe Biden (26/27% nei sondaggi), Bernie Sanders (19%), Elizabeth Warren (16%) e Pete Buttigieg (8/9%) a cui si aggiunge Michael Bloomberg (5%). Tutti, però, soffrono di un qualche handicap negativo: Biden per l’affaire ucraino; Sanders e Warren perché “radicali” e quindi difficilmente sono in grado di conquistare l’elettorato di centro necessario per vincere; il giovane Buttigieg perché la sua aperta omosessualità non è gradita agli afroamericani, essenziali per i ... huffingtonpost

Sei incognite Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Sei incognite