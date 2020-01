New Amsterdam, gli episodi in onda martedì 21 gennaio su Canale 5 (Di lunedì 20 gennaio 2020) New Amsterdam 2, anticipazioni delle prime tre puntate di martedì 21 gennaio novembre su Canale 5. Trama e cast Continua su Canale 5 la messa in onda della seconda stagione di New Amsterdam, il medical drama di NBC con Ryan Eggold, che è stato da poco rinnovato per tre stagioni (fino alla quinta stagione, leggi qui). L’appuntamento è per martedì 21 gennaio su Canale 5 dalle 21:30 circa (quando finisce Striscia) con tre nuovi episodi. La serie, come nella prima stagione, andrà in onda su Canale 5 in due parti, i primi 9 episodi da martedì 14 gennaio con tre episodi a serata, e poi si continuerà probabilmente a maggio/giugno con i restanti episodi della seconda stagione. Vediamo cosa succederà nei primi tre episodi in onda martedì: episodio 2×04 – “Il denominatore” – martedì 21 gennaio su Canale 5 Max cerca di aiutare il vicinato dopo che un ... dituttounpop

