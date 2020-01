Municipio II: condivisa con ambulanti delocalizzazione via Ravenna (Di lunedì 20 gennaio 2020) Roma – “In merito agli articoli apparsi oggi su alcuni quotidiani romani, relativi alla delocalizzazione delle soste di via Ravenna, intendiamo fare alcune precisazioni sull’operato del Municipio e sulle decisioni assunte. Il 13 giugno 2019, a conclusione dei lavori per l’individuazione degli stalli su via Lancisi, abbiamo chiesto al competente dipartimento di dare attuazione al previsto piano di ricollocamento delle soste di viale Regina Elena, di via e largo Ravenna.” “Dopo pochi giorni, lo stesso ci comunicava che gli spostamenti – cosi’ come individuati – non erano attuabili ai sensi del regolamento capitolino sull’occupazione di suolo pubblico, a causa della difformita’ degli stalli rispetto alle previsioni contenute nello stesso”. Cosi’ in una nota Francesca Del Bello, presidente del Municipio II, e ... romadailynews

Municipio condivisa Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Municipio condivisa