Libia, le milizie di Sarraj: «Haftar ha violato ancora la tregua». Riparte l’offensiva a sud di Tripoli? (Di lunedì 20 gennaio 2020) La denuncia arriva dalle milizie di al-Sarraj: il generale della Cirenaica Khalifa Haftar avrebbe ripreso nella tarda serata di ieri, 19 gennaio, l’offensiva a sud della capitale libica Tripoli, nonostante la tregua proposta il 12 gennaio da Russia e Turchia. A renderlo noto sono appunto i combattenti del Governo di accordo nazionale di Fayez al-Sarraj che dichiarano di aver risposto al fuoco per respingere l’attacco su almeno tre fronti. Già altre volte sono state segnalate violazioni della tregua da entrambi i fronti. Screen da Liveuamap Nelle ore precedenti all’offensiva, Haftar e al-Sarraj erano presenti alla conferenza di Berlino sulla crisi libica. I due non si sono mai incontrati e non hanno firmato le dichiarazioni finali, che prevedevano, tra le altre cose, il cessate il fuoco nell’area. Il 18 gennaio, la compagnia petrolifera nazionale libica aveva ... open.online

