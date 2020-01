Lampard conferma: «Moses? Sta tornando per un nuovo prestito. Su Giroud…» (Di lunedì 20 gennaio 2020) Frank Lampard ha parlato del mercato del Chelsea dopo la sconfitta rimediata contro il Newcastle. Le sue parole Il tecnico del Chelsea, Frank Lampard, ha parlato di mercato dopo la sconfitta rimediata dalla sua squadra contro il Newcastle. Queste le parole del manager dei Blues su Moses e Giroud, obiettivi di mercato dell’Inter. «Sta tornando dal suo prestito, ma per andare altrove. I colloqui sono in corso. Giroud? In questo momento non c’è molto altro da aggiungere». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

