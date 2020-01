Irene Grandi a Sanremo 2020 con Finalmente Io dopo l’album Grandissimo (Di lunedì 20 gennaio 2020) Irene Grandi a Sanremo 2020 porta un brano scritto da Vasco Rossi. Finalmente Io è il titolo scelto per la canzone che la riporta sul palco del Teatro Ariston, dove è stata spesso protagonista nonché vincitrice morale di alcune edizioni. L'annuncio del ritorno a Sanremo ha portato con sé anche l'entusiasmo per il brano scritto dal Kom, che nel 2019 era tornato in radio come autore anche con Io Sono Bella di Emma Marrone. Racconta Irene Grandi: "Cantare questa canzone è un po' come guardarmi allo specchio e vedere chi sono. Gli errori, i limiti, le mancanze della mia vita, schiaffate nero su bianco. E in mezzo a questa palude Finalmente trovare il fior di loto. Il canto che è il mio talento, e il cantare, diventano il momento straordinario della mia esistenza. Grazie Vasco, non poteva esserci regalo più bello di una canzone in cui mi svelo e poi mi perdono, dichiarando il mio ... optimaitalia

