Huawei e TomTom vogliono sviluppare un anti-Google Maps (Di lunedì 20 gennaio 2020) (Foto: Chesnot/Getty Images) Huawei e TomTom hanno trovato un accordo per lo sviluppo di software per la navigazione satellitare pensato per le piattaforme mobile. Il colosso cinese potrà così contare su una spalla formidabile – uno dei leader nel segmento – per l’accesso a risorse come mappe, informazioni in tempo reale sul traffico, punti di interesse e interfaccia software. Come raccontato da Reuters, Huawei e TomTom uniranno i loro sforzi per allestire un’alternativa di qualità a Google Maps, uno dei tanti software della costellazione di Mountain View che è ora preclusa agli smartphone del produttore di Shenzhen dopo il bando imposto dall’amministrazione Trump. Essendo basata nei Paesi Bassi, TomTom non avrebbe naturalmente nulla a che spartire con i divieti americani. Sempre a Reuters, il portavoce Remco Meerstra ha raccontato che l’accordo con ... wired

