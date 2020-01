Hai bisogno di una casa? In alcune zone puoi comprarla ad 1 euro (Di lunedì 20 gennaio 2020) Diversi piccoli comuni italiani hanno provato a vendere le case a 1 euro per combattere lo spopolamento. L’iniziativa inizia a dare i suoi frutti Case (Fonte Pixabay) Lo spopolamento dei piccoli centri è un fenomeno a cui non viene dato troppo risalto. In Italia sono diverse le località in cui vivono pochissime persone o addirittura in cui non ci sono più abitanti. Una problematica che riguarda indistintamente sia il Nord che il Sud Italia, a cui però le amministrazioni comunali non vogliono assolutamente arrendersi. Leggi anche -> casa, profumi per ambiente fai da te: aromi naturali a costo zero Case a 1 euro: le località in cui è possibile Borgo italiano (Fonte: Pixabay) Solo per citare alcuni esempi Ollalai in Sardegna, Borgomezzavilla in Lombardia, Gangi in Sicilia sono tra le località che hanno provato a rinascere tramite ad iniziative simili. ... chenews

carlogubi : Se per sentirti appagato hai bisogno di conati d'odio, frontiere blindate e poveri che muoiono in mare, non sei una… - LeFrecce : @debscaccia Ciao Deborah, se hai bisogno di assistenza scrivimi un messaggio diretto in privato - tonyinmyheartt : @louvarts aw, grazie mille veramente! mi dispiace tantissimo che tu stia passando questo periodo così brutto, sappi… -