Governo, Italia Viva trasforma il Milleproroghe in un campo minato per la maggioranza: stop a norma Autostrade, prescrizione e tasse verdi (Di lunedì 20 gennaio 2020) La revisione delle concessioni autostradali, la riforma della prescrizione entrata in vigore il primo gennaio, le tasse verdi, plastic e sugar tax. Italia Viva trasforma il decreto Milleproroghe in un campo minato e piazza i candelotti di dinamite sotto quattro colonne portanti della linea dell’esecutivo, tracciata dai due soci più grandi della maggioranza – Pd e M5s – e fondamenta dell’accordo di Governo prima e della manovra finanziaria poi. I renziani usano un decreto omnibus per occuparsi, appunto, di tutto. Anzi: per cancellare tutto, cioè tutto quello che rappresenta il grosso di quanto sostenuto finora dalla maggioranza, a partire dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Su oltre 2mila emendamenti al Milleproroghe, solo 150 sono firmati dai deputati Vivaisti. Ma in molti casi aderiscono alla linea del centrodestra. A partire dalla prescrizione che ... ilfattoquotidiano

lucianonobili : “Siamo quelli che hanno allontanato #Salvini dal governo, liberato l’Italia dall’isolamento, impedito che il conto… - FratellidItaIia : Manovra, Meloni: Grazie a Governo di tassatori i comuni potranno tassare anche ombra balconi - FratellidItaIia : Governo, Silvestroni: Da Conte dichiarazione di guerra alle categorie produttive -