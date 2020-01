“Fourcade ed Eckhoff, guardate quanto conta la testa! Wierer ora insegue” ‘Bersaglio Mobile’ con René Laurent Vuillermoz (Di lunedì 20 gennaio 2020) La Coppa del Mondo di biathlon ha affrontato la tappa di Ruhpolding. In campo maschile Martin Fourcade ha proseguito il suo filotto vincente, avanzando la propria candidatura alla conquista della Sfera di cristallo. Fra le donne, invece, Tiril Eckhoff ha coronato il suo lungo inseguimento nei confronti di Dorothea Wierer, strappandole il pettorale giallo. È dunque giunto il momento della settima puntata di “Bersaglio Mobile”, rubrica di approfondimento e analisi tenuta in collaborazione con l’ex biathleta azzurro René Laurent Vuillermoz. René, partiamo come sempre dal settore femminile. Da tempo Tiril Eckhoff recuperava punti su Dorothea Wierer e, in quel di Ruhpolding, è finalmente riuscita a superarla. Settimana scorsa avevi indicato quattro pretendenti alla Sfera di cristallo, ma le gare bavaresi sembrano aver bocciato sia Marte Røiseland-Olsbu che Denise Herrmann. Sei ... oasport

