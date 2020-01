Forte Scossa di Terremoto Mt 2,9 Albi – Catanzaro (Di lunedì 20 gennaio 2020) Torna a tremare la terra in Calabria. Ben due le scosse registrate ad Albi, in provincia di Catanzaro. La più Forte è stata di magnitudo 2,9. Torna a tremare la terra in Calabria. L’Ingv di Roma ha registrato due scosse ad Albi, in provincia di Catanzaro, l’una a pochi minuti di distanza dall’altra. La prima … L'articolo Forte Scossa di Terremoto Mt 2,9 Albi – Catanzaro proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

emergenzavvf : #15gennaio 1968, una forte scossa di terremoto colpì la Sicilia occidentale provocando la morte di 249 persone. 700… - dl_demigod : Spero in una terza scossa di terremoto abbastanza forte da far evacuare le scuole - CherubDoc : @INGVterremoti Albi: sono stato svegliato dalla scossa alle 6:06... Sentita distintamente al piano terra, pensavo fosse più forte. -