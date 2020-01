CorSport: Koulibaly a forte rischio anche per la Juve (Di lunedì 20 gennaio 2020) Nel Napoli non recuperano ancora né Maksimovic né Koulibaly per la partita di domani contro la Lazio al San Paolo. Per provare a passare il turno di Coppa Italia, Gattuso non potrà ancora fare affidamento sui due difensori. La linea a quattro sarà quindi composta da Mario Rui a sinistra, Hysaj a destra e, al centro, Manolas e Di Lorenzo. Il Corriere dello Sport scrive che il recupero di Kalidou è ancora lontano. Probabilmente non riuscirà a tornare nemmeno per la partita di domenica contro i bianconeri. Koulibaly, scrive il quotidiano sportivo, “è a forte rischio anche per la Juve”. L'articolo CorSport: Koulibaly a forte rischio anche per la Juve ilNapolista. ilnapolista

