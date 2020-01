Che tempo che fa | Uma Thurman si commuove all' ingresso da Fabio Fazio | il motivo in una

Che tempo Che Fa - un uccello entra in studio durante le prove : Elisa scappa [VIDEO] : Una puntata di altissimo livello, quella che ha visto Che Tempo Che Fa portare in studio una serie di ospiti dal tenore internazionale; da Uma Thurman al ritorno di Paola e Chiara, è stato un’episodio all’insegna del femminile, in linea con le polemiche che in queste ore stanno tenendo banco in Rai. La gag di maggior successo della serata non è però arrivata dalle interviste condotte dal padrone di casa Fazio; si è trattato invece di ...

Che tempo che fa - Federica Gasbarro - Greta Thunberg italiana da Fabio Fazio. Fridays for future si dissocia : È considerata la Greta Thunberg italiana, Federica Gasbarro. Ma l'attivista è stata ripudiata dal movimento "eco" nato in Svezia. La Gasbarro esce domani 21 gennaio con il suo primo libro Diario di una striker. Io e Greta per il clima dalle piazze all'Onu, nel quale racconta la sua esperienza nel mo

Che tempo Che Fa - Uma Thurman commossa per Giulio Regeni : "I genitori hanno tutto il mio supporto" : "Vorrei che gli argomenti di questa puntata fossero ampiamente condivisi" aveva detto Fabio Fazio aprendo la puntata di Che Tempo Che Fa di domenica 19 gennaio, che ha visto il collegamento in diretta col portavoce delle Sardine Mattia Santori da una Bologna invasa da oltre 40.000 manifestanti, e anche il ritorno dei genitori di Giulio Regeni a pochi giorni dalla pubblicazione di un libro che ripercorre gli eventi che hanno portato alla morte ...

Live – Non è la D’Urso battuto dal film Chi m’ha visto - bene Che tempo che fa con Uma Thurman : Ascolti frammentati nel palinsesto ricchissimo e variegato di domenica 19 gennaio: vince Rai1 con i 3 milioni di spettatori che hanno seguito il film Chi m'ha visto, mentre la D'Urso è al 14% di share e fa poco meglio di Che tempo che fa. bene Non è l'Arena, partenza in sordina per Amore criminale.Continua a leggere

Luciana Littizzetto a Che tempo che Fa - puntata del 19 gennaio 2020 (VIDEO) : Luciana Littizzetto a Che Tempo che Fa nella puntata del 19 gennaio 2020: continua l’assenza in studio. La Letterina ad Amadeus per Sanremo (VIDEO) Ieri, domenica 19 gennaio, è andato in onda il consueto appuntamento domenicale di Che Tempo che Fa, appuntamento fisso della domenica. Traslocati su Rai 2 con doppio appuntamento alle 19:30 e alle 21 con le Interviste, Luciana e Il Tavolo, Fabio Fazio e il suo Che Tempo che Fa continuano a ...

Luciana Littizzetto torna in collegamento a Che tempo che fa e svela se e quando salirà di nuovo sulla scrivania : Momento davvero molto simpatico quello che ha visto ieri Luciana Littizzetto protagonista nella puntata di Che tempo che fa su Rai 2 con Fabio Fazio. La scorsa settimana la comica si era collegata con una chiamata in diretta, non potendosi muovere da casa. Questa volta invece eccola in tutto il suo splendore in diretta video al fianco dei due dottori che in questi 20 giorni si sono presi cura di lei dopo la brutta caduta che le è costata la ...

Paola e Chiara di nuovo insieme (ma solo a «Che tempo che fa») : Che tempo che fa: la reunion di Paola e ChiaraChe tempo che fa: la reunion di Paola e ChiaraChe tempo che fa: la reunion di Paola e ChiaraChe tempo che fa: la reunion di Paola e ChiaraQuando Fabio Fazio annuncia il loro ingresso in studio, il pubblico di Che tempo che fa è come preso da una nostalgia sciabordante, memore dei tempi in cui Paola e Chiara scalavano le classifiche grazie a hit come Vamos a Bailar e Viva l’Amor. Per la prima ...

