Camilla felice dell'addio di Harry e Meghan? ​Il video che crea imbarazzo a corte - (Di lunedì 20 gennaio 2020) Novella Toloni Durante la visita al Prospect Hospice di Swindon, la duchessa di Cornovaglia ha espresso dispiacere per l'addio dei Sussex alla famiglia reale, ma la sua titubanza e qualche intercalare di troppo non sembrano averla resa credibile agli occhi degli inglesi Camilla Parker Bowles ha rotto il silenzio dopo l'addio ai doveri reali di Harry e Meghan. Alla duchessa di Cornovaglia è stato chiesto, durante una visita ufficiale, se sentisse la mancanza dei duchi di Sussex dopo il loro addio. Per tutta risposta, la moglie del principe Carlo ha esclamato: "Certamente". Ai più attenti non però è sfuggito l'atteggiamento, per così dire sornione, che la duchessa ha mostrato davanti a fotografi e giornalisti. A molti sarà infatti sembrato che, tra una pausa e uno sguardo ammiccante, Camilla avrebbe forse voluto dire altro. La 74enne si trovava in visita al Prospect Hospice di ... ilgiornale

