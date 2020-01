Blue Monday 2020, ecco l'emozionante programmazione di Paramount Network (Di lunedì 20 gennaio 2020) In occasione del Blue Monday del 2020, Paramount Network presenta una selezione di film strappalacrime da vedere. Gennaio ospita il Blue Monday, apparentemente il giorno più triste dell'anno, e Paramount Network presenta una programmazione film strappalacrime a partire da domani! Le feste sono ormai finite e il nuovo anno arriva ricco di buoni propositi, sogni ma anche di nuovi appuntamenti e scadenze da rispettare! Come fare per vivere al meglio questo Blue mood? Il canale di intrattenimento di ViacomCBS Networks Italia, visibile sul 27 del digitale terrestre e sul canale 27 di Tivusat che dal 2016 ad oggi è riuscito ad appassionare i propri spettatori con oltre 8677 ore di film, proponendo 3457 titoli di genere comedy ... movieplayer

wireditalia : Il 'lunedì più nero dell'anno' è una vecchia trovata pubblicitaria del 2005 #bluemonday - Agenzia_Ansa : Oggi è il Blu Monday, il giorno più malinconico dell'anno. Da dove arriva e consigli per superarlo, dal back up fot… - lau30111997 : RT @Masse78: Oggi è il “Blue Monday” il giorno più triste dell’anno. PERCHÉ GLI ALTRI 364 GIORNI PIOVONO GIOIE DAL CIELO? CI ALZIAMO FISCHI… -