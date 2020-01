Australian Open 2020: tabellone femminile e risultati. Esce Martina Trevisan (Di lunedì 20 gennaio 2020) Signore e signori, ci siamo. Dal oggi si farà sul serio e nel tabellone femminile degli Australian Open 2020, primo Slam del tennis di quest’anno, il tema è uno: incertezza. La 94esima edizione del Major oceanico è accompagnata dal punto di domanda perché nel tabellone “rosa” non vi è “la giocatrice” e “la candidata numero uno” per aggiudicarsi il titolo Australiano. Di seguito i risultati del tabellone femminile in aggiornamento: IL tabellone femminile E I risultati – LA GUIDA COMPLETA IL tabellone – Parte alta A. Barty (1) vs L.Tsurenko 5-7 6-1 6-1 P. Hercog vs R. Petterson A. Sasnovich vs G. Minnen (Q) B. Pera vs E. Rybakina (29) A. Riske (18) vs Y. Wang V. Golubic vs L. Zhu 6-4 1-6 6-7 (5) L. Goerges vs V. Kuzmova 6-1 6-2 C. McHale vs P. Martic (13) 3-6 0-6 M. Keys (10) vs D. Kasatkina A. Rus vs M. Linette N. Hibino (Q) vs S. Peng M. ... oasport

Australian Open 2020 : tabellone e risultati. Avanza Matteo Berrettini - fuori Salvatore Caruso : Sono scattati nella notte italiana di lunedì 20 gennaio gli Australian Open si tennis: nel tabellone di singolare maschile sono 128 i tennisti che si daranno battaglia per conquistare il titolo domenica 2 febbraio. Di seguito il tabellone completo e tutti i risultati, turno dopo turno, del torneo di singolare maschile del primo Slam stagionale. tabellone E RISULTATI SINGOLARE MASCHILE Australian Open 2020 Primo turno Parte alta Nadal (ESP) (1) ...

LIVE Caruso-Tsitsipas 0-6 2-6 3-6 - Australian Open 2020 in DIRETTA : tutto facile per il greco - che accede al secondo turno : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.01 Chiudiamo qui la nostra DIRETTA LIVE . Vi ringraziamo per essere stati con noi e vi auguriamo un buon proseguimento di giornata. Vi invitiamo a continuare a seguire OA Sport per rimanere sempre aggiornati sul fantastico mondo dello sport! 10.59 tutto facile , dunque, per Stefanos Tsitsipas, che in un’ora e quarantacinque minuti si sbarazza di Salvatore Caruso e accede al secondo turno ...

LIVE Caruso-Tsitsipas 0-6 2-6 2-5 - Australian Open 2020 in DIRETTA : il greco a un passo dal match : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE GAME TSITSIPAS (0-6 2-6 2-5) – Out il rovescio di Caruso, il siciliano urla tutta la propria frustrazione. 40-30 Sale a rete il greco , ma viene beffato da Caruso. 40-15 Tsitsipas muove magistralmente la palla con il dritto e conquista il punto. 30-15 Perfetto il rovescio di Tsitsipas che gli apre il campo per il dritto vincente. 15-15 Tiene bene il campo il siciliano, che con il dritto prende ...

LIVE Caruso-Tsitsipas 0-6 2-6 1-2 - Australian Open 2020 in DIRETTA : il siciliano prova a giocarsela nel terzo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Tocco di estrema sensibilità di Tsitsipas. GAME TSITSIPAS (0-6 2-6 1-2) – Nettamente out la risposta di Caruso. 40-0 Prima al centro e schiaffo al volo di Tsitsipas. 30-0 Fuori misura il dritto di Caruso. 15-0 Attacco vincente di Tsitsipas. GAME CARUSO (0-6 2-6 1-1) – Out Tsitsipas con il dritto d’attacco. Buon avvio di terzo set per Caruso, che ora sui turni di battuta è più ...

Camila Giorgi-Lottner : orario - tv - programma - streaming Australian Open 2020 : Camila Giorgi farà il suo debutto agli Australian Open 2020 di tennis martedì 21 gennaio nel match in programma sul campo n.11 contro la qualificata tedesca Antonia Lottner, 23enne che attualmente occupa la posizione n.156 nel ranking Wta. Un match in cui la 28enne marchigiana partirà con i favori del pronostico. In caso di successo, al turno successivo l’azzurra troverebbe una tra la ceca Marketa Vondrousova (testa di serie n.15) e la ...

LIVE Caruso-Tsitsipas 0-6 1-2 - Australian Open 2020 in DIRETTA : il siciliano conquista il primo game del match : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE game TSITSIPAS (0-6 1-2) – Caruso fuori giri con il rovescio. 40-15 Ace di seconda. 30-15 Quando Tsitsipas accelera Caruso non riesce a mantenere quel LIVE llo di velocità: anche stavolta dritto in rete. 15-15 Raro errore con il dritto del greco. 15-0 Attacca bene Tsitsipas e chiude con la volée a rete. game CARUSO (0-6 1-1) – Prima robusta e finalmente Caruso si sblocca. Vediamo se ...

LIVE Fognini-Opelka 3-6 6-7 (3) 0-1 - Australian Open 2020 in DIRETTA : la pioggia salva il ligure - match rinviato : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI SINNER-PURCELL LA CRONACA DI Fognini-Opelka FABIO FOGNINI SPACCA LA PROPRIA RACCHETTA NEL CORSO DEL match – IL VIDEO FABIO FOGNINI VUOLE TORNARE A CASA: “QUANDO IL PRIMO BIGLIETTO DELLA EMIRATES?” VIDEO: LA VITTORIA DI MATTEO BERRETTINI. GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA Arriva la conferma, da Eurosport, che tutti i match ancora da disputare (outdoor) ...

LIVE Sinner-Purcell 7-6 - 6-2 - 4-4 - Australian Open 2020 in DIRETTA; match rinviato a domani per la pioggia! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-OPELKA FABIO FOGNINI SPACCA LA PROPRIA RACCHETTA NEL CORSO DEL match – IL VIDEO FABIO FOGNINI VUOLE TORNARE A CASA: “QUANDO IL PRIMO BIGLIETTO DELLA EMIRATES?” L’ANDAMENTO DI Sinner-Purcell FINO ALLA SOSPENSIONE 9.23: Tutti i match sui campi non coperti da tetto (quindi che non si chiamino Rod Laver Arena, Margaret Court Arena o ...

LIVE Australian Open 2020 - risultati 20 gennaio in DIRETTA : Berrettini vince facile - Sinner - Fognini - Travaglia e Giustino fermati dalla pioggia MATCH SOSPESI PER pioggia A MELBOURNE IL TABELLONE MASCHILE AGGIORNATO IN TEMPO REALE

Australian Open 2020 : rinviato il match tra Fabio Fognini e Reilly Opelka. Il ligure in svantaggio di due set : Fabio Fognini salvato dalla pioggia? Chissà…Di fatto, a Melbourne, per la prima giornata degli Australian Open 2020, si è giocato poco. L’arrivo della perturbazione in terra Australiana ha reso impossibile ai tennisti continuare a giocare sui campi outdoor e quindi tutto è rinviato a domani (probabilmente). Il ligure, dunque, spera di poter giovare di tutto questo perché le quasi due ore disputate contro l’americano Reilly ...

