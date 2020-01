Area marina protetta di Capri, si entra nella fase operativa (Di lunedì 20 gennaio 2020) Si è svolto martedì l’incontro voluto dal ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, per l’istituzione dell’Area marina protetta dell’Isola di Capri tra i funzionari della Direzione Generale per il Mare e le Coste, i tecnici dell’ISPRA e i rappresentanti dei Comuni di Capri ed AnaCapri. Dopo diversi anni di false partenze, il ministro Costa, in visita a Capri la scorsa primavera, aveva assicurato il suo personale impegno per l’istituzione dell’Area marina protetta, il cui emendamento di previsione era stato tuttavia epurato dalla legge di stabilità recentemente approvata dal parlamento. A ciò seguirono molte polemiche da parte delle associazioni ambientaliste e di categoria, tra cui Marevivo, che con una nota della sua presidente, Rosalba Giugni, esprimeva grande preoccupazione per il futuro ambientale di Capri. A queste polemiche, il ministro Costa rispose il 23 dicembre con un ... ildenaro

