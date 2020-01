Amici, Gaia e Federico stanno insieme? Spunta nuova storia d’amore: video (Di lunedì 20 gennaio 2020) Gaia Gozzi e Federico Pietrucci stanno insieme? I due allievi scatenano il gossip ad Amici! Gaia e Federico sono fidanzati? Ad Amici di Maria De Filippi potrebbe essere nata una nuova coppia, ma per ora sono solo sospetti nati dal daytime di oggi. Abbiamo visto Gaia Gozzi in lacrime e in forte crisi, ma a … L'articolo Amici, Gaia e Federico stanno insieme? Spunta nuova storia d’amore: video proviene da Gossip e Tv. gossipetv

orlando_rosita : RT @HolaSomosTA: Mi sono stufata. Ma perché Amici non valorizza chi deve essere valorizzato come si deve... Bah. Ci sta Martina che merita… - zazoomnews : Gaia in crisi Momenti di panico a Amici 19 dopo il giudizio di Zerbi - #crisi #Momenti #panico #Amici… - alwaysasmaa : RT @HolaSomosTA: Mi sono stufata. Ma perché Amici non valorizza chi deve essere valorizzato come si deve... Bah. Ci sta Martina che merita… -