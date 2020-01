VIDEO Conor McGregor torna da Re della MMA, sconfitto Donald Cerrone in 40 secondi: il colpo del ko (Di domenica 19 gennaio 2020) Conor McGregor ha sconfitto Donald Cerrone nel main event di UFC 246, l’irlandese ha travolto lo statunitense in appena 40 secondi: tanto è servito all’icona della MMA per battere il malcapitato avversario in un incontro a senso unico. Una serie di colpi di spalla al naso per liberarsi dal clinch iniziale, un calcio sinistro al volto che ha mandato al tappeto il rivale e poi una raffica di pugni che ha costretto l’arbitro a interrompere la contesa. Il 31enne è tornato col botto a 15 mesi di distanza dalla sconfitta contro Khabib Nurmagomedov, lo ha fatto nel migliore dei modi tra i pesi welter e ora sogna di vincere il titolo mondiale anche in questa categoria di peso dopo essersi già imposto tra pesi piuma e pesi leggeri. Di seguito il VIDEO della vittoria di Conor McGregor contro Donald Cerrone. VIDEO Conor McGregor-Donald Cerrone: Here’s the entire ... Leggi la notizia su oasport

