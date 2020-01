Vellutate depurative: 5 ricette che funzionano (Di domenica 19 gennaio 2020) Vellutata di finocchio e zenzero Vellutata di avocado e cetrioloVellutata di cavolo viola e cipolleVellutata di sedano rapa e broccoliVellutata di barbabietola e limoneVellutata di spinaci, broccoli e quinoaGennaio è il primo mese dell’anno e solitamente è all’insegna di energie positive: buone intenzioni, nuove idee, nuovi inizi, fare scorta di vitamine, cercare di stare bene. E tutto ciò, ancora una volta, può iniziare ad avverarsi proprio ai fornelli. Cosa intendiamo? Intendiamo esortare a non sottovalutare il potere di una vellutata fatta bene. Il comfort food non è per forza qualcosa di peccaminoso, ma dovrebbe essere una scelta che ci coccola e solleva l’umore per un benessere a 360 gradi. Dopo le lunghe giornate con poca luce, in ufficio, corri ovunque, i bambini a scuola, i mestieri, commissioni, il freddo nelle ossa, pranzi irregolari e al volo, poco tempo per ... Leggi la notizia su vanityfair

