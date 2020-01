Trevisan-Kenin in tv, orario Australian Open 2020: programma, streaming 20 gennaio (Di domenica 19 gennaio 2020) La qualificata italiana Martina Trevisan, esordirà nella nella notte sul Court 3 agli Australian Open: l’azzurra affronterà nel primo turno del primo Slam stagionale la statunitense Sofia Kenin, testa di serie numero 14. Il match si giocherà domani, lunedì 20 gennaio, e sarà il primo a partire dall’1.00 italiana. Tutti gli Australian Open 2020 verranno trasmessi in diretta tv sui canali Eurosport, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Eurosport Player. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’intero torneo di Melbourne. Di seguito il programma completo della sfida in programma lunedì 20 gennaio, primo match dall’1.00 italiana. COME SEGUIRE LIVE Trevisan-Kenin Lunedì 20 gennaio, primo match dall’1.00 italiana sul Court 3 Martina Trevisan (Italia, Q)-Sofia Kenin (USA, 14) Guida tv – Diretta su Eurosport Guida streaming – ... Leggi la notizia su oasport

