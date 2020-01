Palestina, impegno italiano per l’uguaglianza di genere: al via due progetti dell’Aics di Gerusalemme (Di domenica 19 gennaio 2020) Firmati lo scorso 15 gennaio tra l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo di Gerusalemme e le organizzazioni italiane WE WORLD/GVC e COSPE i contratti di affidamento nel quadro dell’iniziativa “AMAL-Diritti Umani e Uguaglianza di genere”, per due progetti di sviluppo del valore di circa 1,350,000 euro e una durata complessiva di 36 mesi. Si tratta del primo bando Affidato per Osc (Organizzazioni della società civile) gestito dalla sede AICS di Gerusalemme. I due progetti sono “We change. Percorsi partecipati di genere e promozione dell’empowerment economico delle donne in Palestina”, realizzato da WE WORLD/GVC in partnership con OVERSEAS e “Donne e Democrazia – Spazi femministi, pratiche trasformative e partecipazione politica delle donne e donne con disabilità in Palestina”, che sarà gestito da COSPE con il coinvolgimento di EDUCAID. Entrambi incentrati sui diritti ... Leggi la notizia su ildenaro

