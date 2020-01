Milan Udinese 2-1 LIVE: Theo Hernandez porta in vantaggio il Milan (Di domenica 19 gennaio 2020) Allo Stadio San Siro, la 20ª giornata di Serie A 2019/20 tra Milan e Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Mario Labate, inviato a Milano) – Allo Stadio San Siro di Milano, Milan e Udinese si affrontano nel match valido per la 20ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Milan Udinese 1-1 MOVIOLA 6′ GOL DELL’Udinese – Uscita sbagliata di Donnarumma su Lasagna, ne approfitta Stryger Larsen che insacca a porta vuota da posizione defilata 15′ Tiro di Ibrahimovic – la punizione dello svedese termina la propria corsa alta sopra la traversa di Musso 16′ Occasione per l’Udinese – Lasagna gira verso la porta di Donnarumma su cross di Fofana, palla fuori 24′ Occasione per il Milan – Su un calcio d’angolo sponda di Leao verso Romagnoli che però di testa conclude ... Leggi la notizia su calcionews24

