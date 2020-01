LIVE Milan-Udinese 3-2, Serie A calcio 2020 in DIRETTA: Rebic la decide all’ultimo secondo! Pagelle e highlights (Di domenica 19 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE VIDEO Milan-Udinese 3-2: I GOL DELLA PARTITA 14:32 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo LIVE su OA Sport! Pagelle: Milan (4-4-2): Donnarumma 6; Conti 6.5, Kjaer 6, Romagnoli 6, Theo Hernandez 7.5; Castillejo 7 (Krunic 6), Kessié 6, Bennacer 5.5, Bonaventura 5.5 (46′ Rebic 8); Ibrahimovic 6, Leao 6.5. All. Pioli 6.5. Udinese (5-3-2): Musso 6; Stryger Larsen 7, Becao 6, Troost-Ekong 5.5, Nuytinck 6 (77′ Nestorovski 6), Sema 6 (88′ Ter-Avest s.v.); De Paul 5.5, Mandragora 6.5, Fofana 6; Lasagna 7, Okaka 6.5 (92′ De Maio s.v.). All. Gotti 6.5. 14:30 Vittoria all’ultimo secondo per i rossoneri che cambiano letteralmente volto con l’ingresso del croato, decisivo nel finale. Esce a testa altissima l’Udinese di Gotti che meritava sicuramente qualcosa in più. Finisce qui: Milan-Udinese ... Leggi la notizia su oasport

