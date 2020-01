L’importanza di chiamarsi Ernesto, Torregrossa fa il fenomeno ma Joao Pedro risponde: Brescia-Cagliari 2-2, le pagelle (Di domenica 19 gennaio 2020) Brescia-Cagliari – Una bella partita tra Brescia e Cagliari si chiude sul 2-2. Emozioni e gol in un match molto piacevole. Primo tempo scoppiettante al “Rigamonti”. E’ il Cagliari a partire meglio con Simeone che impegna Joronen. I sardi legittimano il miglior approccio rispetto agli avversari andando in vantaggio con il colpo di testa di Joao Pedro su assist di Nandez. Dodicesima rete in campionato per il brasiliano. Il Brescia reagisce ed entra in partita. Nella seconda parte del primo tempo sono le Rondinelle a giocare meglio. Torregrossa impatta di testa un calcio di punizione di Tonali e fa 1-1. Nella ripresa parte meglio la squadra di Corini e Torregrossa concede il bis. Capolavoro dell’attaccante del Brescia con un sinistro perfetto dai 30 metri che si infila all’incrocio dei pali. Il Cagliari non molla e trova il pareggio ancora con Joao ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

ilayaja : #BresciaCagliari l'importanza di chiamarsi Ernesto! Cos'ha fatto #Torregrossa ???? - c_sdea : Oggi prova generale de “L’importanza di chiamarsi Ernesto” di O. Wilde. Il 15 febbraio si debutta! - hoerg4sm : RT @oreotorinco: l'importanza di chiamarsi mattia -