La piazza a Bologna è piena di sardine, ma la Lega attacca: “Che facce, avrete gli incubi” (Di domenica 19 gennaio 2020) Sta facendo chiacchierare tanto una presa di posizione ufficiale della Lega, a proposito della manifestazione organizzata dalle sardine a Bologna. La piazza è piena e gli organizzatori parlano di almeno 40.000 presenze, anche se questi numeri al momento non risultano confermati dalla Questura (attendiamo notizie ufficiali nelle prossime ore). Sta di fatto che quanto stiamo per riportarvi alimenta la tensione tra le parti, dopo i fatti riguardanti l’appuntamento di Bibbiano ambito per giovedì prossimo, come vi abbiamo riportato nei giorni scorsi. Cosa dice la Lega sulla manifestazione delle sardine a Bologna Nel dettaglio, la Lega tramite la propria pagina ufficiale ha deciso di pubblicare un post relativo alla diretta della manifestazione concepita oggi 19 gennaio dalle sardine a Bologna. A tal proposito, è stata lanciata la diretta da parte del Corriere della Sera, con un ... Leggi la notizia su bufale

repubblica : Bibbiano, la questura chiede alle Sardine di rinunciare alla piazza per darla a Salvini - fattoquotidiano : Sardine, oltre 7mila in piazza a Bologna. “È la prima vittoria, fino a qualche mese fa il clima politico e sociale… - repubblica : Sardine a Bologna, piazza piena: 'Sarà la svolta' [aggiornamento delle 16:59] -