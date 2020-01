Infortunio Inglese: l’attaccante esce dopo uno scontro di gioco con de Ligt (Di domenica 19 gennaio 2020) Infortunio Inglese: l’attaccante del Parma è stato costretto ad uscire dopo uno scontro di gioco con de Ligt Verso la fine del primo tempo Roberto Inglese è stato costretto ad uscire per un duro contrasto areo con Matthijs de Ligt, nel quale l’attaccante crociato ha avuto la peggio. Al posto di Inglese è entrato Cornelius. Il numero 9 gialloblù, rientrante da poco da un lungo Infortunio, sarà sottoposto a esami specifici per valutare l’entità dell’Infortunio. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

