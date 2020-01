"Il Pd come dovrebbe essere" (Di domenica 19 gennaio 2020) Tanta tradizione e tanta novità. In fondo, un sentimento. Alle sette le luci del palco cambiano colore. E la piazza azzurra delle sardine si tinge di rosso. Modena City Ramblers e Bella ciao, 40mila pugni alzati e mani in alto, come al concertone del primo maggio, in questa piazza otto agosto, tre volte più grande di Piazza Maggiore. È qui che i Bolognesi sconfissero gli austriaci nel 1848, anche quella una liberazione dall’invasor: “È questo il fiore del partigiano, morto per la libertà”. Dalle prime file invocano addirittura Contessa – ve la ricordate? – quella che faceva “Compagni dai campi e dalle officine, prendete la falce, portate il martello”.Tanta tradizione e tanta novità dicevamo. Perché ci volevano questi quattro ragazzi, non proprio millennials ma quasi, a sollecitare il risveglio dal ... huffingtonpost

HuffPostItalia : 'Il Pd come dovrebbe essere' - berlusconi : Da molti anni la Russia di Putin è un fattore di stabilità. L’occidente dovrebbe capire che solo in un rapporto cos… - doctor_mic82 : Ora come ora Dybala non dovrebbe mai e poi mai essere sostituito... MAI -