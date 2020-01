"Il killer del mio ragazzo libero grazie a un cavillo: ora sono terrorizzata" (Di domenica 19 gennaio 2020) Valentina Dardari La ragazza di Alessandro Polizzi, ucciso da Riccardo Menenti, teme ora di fare la sua fine. Il killer è stato infatti scarcerato per decorrenza dei termini Julia Tosti vive adesso nella paura, nel terrore che l’uomo che ha ammazzato il suo ragazzo, il 24enne Alessandro Polizzi, possa adesso decidere di cercarla e uccidere anche lei. Già, perché quell’uomo, Riccardo Menenti, è uscito dal carcere di Terni lo scorso 10 gennaio. Era rinchiuso dietro le sbarre in attesa della condanna definitiva. Menenti per quel terribile omicidio era stato condannato all’ergastolo fino al terzo grado. Ora invece è a piede libero, scarcerato per decorrenza dei termini di custodia cautelare. I genitori di Alessandro hanno voluto essere presenti al momento della scarcerazione del killer di loro figlio, gridando la loro rabbia per quella assurda decisione, arrivata dopo sei anni ... Leggi la notizia su ilgiornale

