Giulio Raselli, commenti a caldo prima della scelta: “Sono teso e nervoso ma…” (Di domenica 19 gennaio 2020) La scelta di Giulio Raselli è, ormai, alle porte e poco prima di questo grande avvenimento, il ragazzo ha rilasciato delle dichiarazioni esclusive per i fan di Uomini e Donne. La caporedattrice Raffaella Mennoia prende sempre a cuore i percorsi dei vari concorrenti del talk show pomeridiano. Proprio per tale motivo, sul suo profilo Instagram ha deciso di pubblicare dei video speciali in cui ha parlato il tronista prossimo al grande passo. Giulio ha confessato di provare delle emozioni contrastanti. Ecco cosa ha rivelato. Il videomessaggio di Giulio Raselli prima della scelts Poco prima della scelta, Giulio Raselli ha deciso di mandare un messaggio a tutti i suoi fan. Non avendo un suo account Instagram attivo, dato che ai tronisti non è consentito, il ragazzo ha sfruttato quello della caporedattrice per esprimere il suo stato d’animo in queste ore di fermento. Il grande giorno è ... Leggi la notizia su kontrokultura

