Fedez, la nonna: “Ci vorrebbe Benito Mussolini” (Di domenica 19 gennaio 2020) Questo articolo Fedez, la nonna: “Ci vorrebbe Benito Mussolini” è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Fedez e la nonna hanno avuto uno scambio d’idee nella nuova trasmissione su YouTube “Muschio Selvaggio” con protagonista alla conduzione lo youtuber bolognese Luis. Alla domanda “Mussolini” che presuppone la riposta “Pro o contro” la signora risponde: “Io sono Pro, pro, pro. Ci vuole qua. Quello che era prima e non quello che c’è stato … Leggi la notizia su youmovies

HuffPostItalia : La nonna di Fedez scatena le polemiche: 'Oggi in Italia ci vorrebbe Mussolini' - SephiraVL : RT @Niebbo: Pensa che la tua vita si consuma un giorno dopo l’altro e tu lo passi ad ascoltare, commentare e indignarti per le frasi di Ame… - punto_bouvet : La nonna di #Fedez dice che ci vorrebbe Mussolini. Se così fosse suo nipote tatuato sarebbe in galera o vittima di… -