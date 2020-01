È stata la Sla a portarsi via Anastasi, che ha chiesto la sedazione assistita per morire (Di domenica 19 gennaio 2020) Pietro Anastasi se ne è andato per colpa della Sla, la sclerosi laterale amiotrofica. La malattia degenerativa, che statisticamente colpisce maggiormente i calciatori, ha portato Anastasi a scegliere di morire con la sedazione assistita. L’attaccante dei record della Juventus con 78 gol in Serie A in 8 stagioni se ne è andato a Varese all’età di 71 anni dopo aver scoperto della Sla tre anni fa, in seguito a un’operazione per un tumore all’intestino. LEGGI ANCHE >>> È morto Pietro Anastasi, l’attaccante che fece grande la Juventus. Aveva 71 anni «Papà ha chiesto la sedazione assistita per poter morire serenamente» A rendere nota la richiesta fatta in punto di morte da Anastasi è stato il figlio Gianluca, confermando che la morte del padre è stata causata dalla malattia che ha colpito tanti altri calciatori come Stefano Borgonovo, Gianluca ... Leggi la notizia su giornalettismo

