DAWIDOWICZ: «Volevamo vincerla. Episodio del rigore? L’arbitro si è scusato» – VIDEO (Di domenica 19 gennaio 2020) Paweł DAWIDOWICZ, difensore dell’Hellas Verona, ha parlato in zona mista dopo il pareggio maturato contro il Bologna (-Dal nostro inviato, Antonio Parrotto) Pawel DAWIDOWICZ ha parlato in zona mista dopo il pareggio ottenuto sul campo del Bologna grazie ad un gol di Borini. Queste le sue parole. «Nei primi minuti di gara, il Bologna ha giocato meglio di noi, attaccando bene gli spazi, poi nel secondo tempo abbiamo spinto e siamo cresciuti, abbiamo preso il giusto ritmo e siamo riusciti a controllare la partita. L’Episodio del rigore poi annullato? Ero tranquillo perché sapevo di aver toccato col petto, volevo solo che L’arbitro andasse a vederlo al VAR. Abbiamo forza nelle gambe, possiamo correre 90 minuti alla stessa velocità. Quando si può vincere andiamo per vincere» Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

DAWIDOWICZ Volevamo Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : DAWIDOWICZ Volevamo