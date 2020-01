Cannella, gli effetti su pressione e memoria (Di domenica 19 gennaio 2020) Spezia dal sapore e dal profumo inconfondibili, la Cannella è un concentrato di proprietà benefiche che vale la pena approfondire. Tra queste è possibile citare l’efficacia antiossidante, dovuta soprattutto alla presenza di polifenoli, così come quella antinfiammatoria. La Cannella è anche una portentosa alleata del cuore. A tal proposito è possibile citare questo studio del 2003, condotto da un’equipe attiva presso l’Università di Peshawar (Pakistan). L’equipe scientifica che lo ha portato avanti, analizzando i dati di 60 soggetti di ambo i sessi con diagnosi di diabete di tipo 2, ha scoperto che la somministrazione di un cucchiaino di Cannella al giorno ha effetti positivi sulla riduzione del colesterolo LDL, con ovvi vantaggi per la salute del cuore. Ricca di tannini e per questo molto utile quando si tratta di regolarizzare la pressione arteriosa – ... Leggi la notizia su dilei

