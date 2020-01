Anticipazioni Il Segreto puntate dal 20 al 26 gennaio 2020: un’amara scoperta per Carmelo e Severo (Di domenica 19 gennaio 2020) Nelle puntate dal 20 al 26 gennaio 2020 della soap opera spagnola Il Segreto vedremo in che modo Carmelo e Severo verranno a conoscenza di una verità che minerà profondamente la tranquillità di Puente Viejo. In tal senso Morales odia dal profondo del suo cuore gli abitanti del Paese, per questo si sta accanendo contro di loro, ma per quale ragione? Che cosa gli hanno fatto in passato? Anticipazioni Il Segreto puntate dal 20 al 23 gennaio 2020: Francisca punta il dito verso Carmelo Lunedì 20 gennaio 2020 – Trionfa l’amore tra Prudencio e Lola: Prudencio si rende conto che anche Lola è caduta nella trappola di Donna Francisca. Ragion per cui cerca di farle capire che conosce perfettamente la situazione in cui si è trovata, dato che è anche lui in passato è stato vittima delle sue strategie. L’uno di fronte all’altra si giurano amore e realizzano di essere fatti ... anticipazioni

