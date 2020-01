Amedeo d’Aosta: “Emanuele Filiberto? Taccia è decaduto” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Non ha nulla di personale, naturalmente, con la figlia di Emanuele Filiberto, ma la “giovane Vittoria non è l’erede” dei Savoia. Amedeo d’Aosta, su questo non transige. Amedeo Umberto Costantino Giorgio Paolo Elena Maria Fiorenzo Zvonimiro di Savoia Aosta, questo è il suo nome, è il nipote dell'ultimo re d'Italia, Umberto II. Ha compiuto 77 anni, ed è imparentato con molte dinastie reali europee, a cominciare da quelle spagnola e britannica. Tuttavia non ha nulla in contrario sul fatto che le donne possano regnare. Ma la certezza principe, per Amedeo d’Aosta, è che è lui il Capo di Casa e non certo Vittorio Emanuele, padre di Emanuele Filiberto. Pienamente convinta, di ciò, anche l’Unione monarchica italiana che attraverso il suo vice presidente, Michele Pivetti, afferma, che Amedeo d’Aosta ha tutte le carte “giuridiche e dinastiche” in regola per essere alla guida del Casato dei ... ilfogliettone

