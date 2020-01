5 motivi per cui un Toro ti amerà meglio di chiunque altro (Di domenica 19 gennaio 2020) Sono testardi, ma ne vale la pena. Ecco 5 motivi per cui una persona nata sotto il segno zodiacale del Toro ti amerà meglio di chiunque altro. Quando pensi al segno zodiacale del Toro, cosa ti viene in mente prima? La sua affidabilità e devozione per le persone a cui vuole più bene. Nonostante i suoi tanti difetti, ad esempio la testardaggine, il Toro sa essere uno dei migliori partner che possiamo avere nella vita. Ecco 5 motivi per cui dovresti scegliere come partner una persona nata sotto il segno zodiacale del Toro: 1. È leale Il Toro non è un traditore, è leale e ti starà accanto fin quando vorrai. Non cercherà mai di ferirti, anche se a volte con il suo comportamento potrà farlo. Ma i tradimenti e le bugie non sono nella natura di questo segno zodiacale. 2. Se ti ama è per sempre Quando un Toro ... Leggi la notizia su bigodino

