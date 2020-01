Viabilità Roma Regione Lazio del 18-01-2020 ore 16:30 (Di sabato 18 gennaio 2020) Viabilità DEL 18 GENNAIO 2020 ORE 16.20 FEDERICO DI LERNIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE NEI PRESSI DELLO SVINGOLO DI TORBELLA MONACA IN CARREGGIATA ESTERNA SULLA Roma FIUMICINO CODE PER INCIDENTE DALLA COLOMBO AL VIADOTTO DELLA IN DIREZIONE FIUMICINO CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA CASSIA BIS TRA CAMPAGNANO E CESANO DIREZIONE Roma PRESSO LO STADIO OLIMPICO DI Roma è IN CORSO L’INCONTRO DI CALCIO DI “SERIE A” Lazio – SAMPDORIA MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DI TRAFFICO E ATTIVE MODIFICHE E POTENZIAMENTO TEMPORANEO ALLE LINEE BUS DELLA ZONA. RICORDIAMO CHE DOMANI 19 GENNAIO SARA’ LA PRIMA DOMENICA ECOLOGICA STOP IN FASCIA VERDE PER TUTTI I DIESEL E I BENZINA FINO AD EURO 5 NELLA FASCIA ORARIA 7.30-12.30 E 16.30 – 20.30 PER MAGGIORI INFORMAZIONI VISITATE I NOSTI CANALI SOCIAL E IL NOSTRO SITO ... Leggi la notizia su romadailynews

