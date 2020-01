Tre anni fa la tragedia di Rigopiano in cui morirono 29 persone (Di sabato 18 gennaio 2020) Tre anni dopo la tragedia dell'Hotel Rigopiano di Farindola, travolto il 18 gennaio 2017 da un valanga che provocò 29 vittime, il dolore è più forte che mai e i familiari attendono ancora giustizia. Quel giorno nel resort di lusso con spa a 1200 metri, sul versante pescarese del Gran Sasso, ci sono 40 persone (28 ospiti, di cui 4 bambini, e 12 dipendenti): solo in 11 sopravviveranno. In quelle stesse ore l'Abruzzo è in piena emergenza neve: nell'entroterra supera anche i due metri. Migliaia di persone sono senza luce e centinaia le richieste di aiuto. Ad aggravare la situazione quattro scosse di terremoto, di magnitudo 5.1, con epicentro nell'Aquilano, che fa tremare tutto il centro Italia. Gli ospiti dell'Hotel Rigopiano sono preoccupati, hanno paura e vogliono andare via, ma c'è troppa neve. Poche ore prima della tragedia ci sono diverse richieste di aiuto per sgomberare la ... Leggi la notizia su agi

